Silivri'de deprem vatandaşları sokağa döktü - Son Dakika
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Silivri'de deprem vatandaşları sokağa döktü

24 dakika önce

Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 16.37'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları korkuttu.

Silivri'de deprem vatandaşları sokağa döktü, System.String[]

Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 16.37'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları korkuttu. Silivri'de vatandaşlar sokağa döküldü.


Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 16.37'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmediğini açıkladı. Silivri'de deprem nedeniyle korkan ve paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü. Bir vatandaş "Çok korktuk önlem olarak dışarıya çıktık" dedi.


Başka bir vatandaş ise "Çok kötü sallandığını hissettik. Hanım namaz kılıyordu ben de kanepede televizyon seyrediyordum. Sonra kalktım hanımla aşağıya indik" ifadelerini kullandı.


Vatandaşlar korkarak dışarıya çıktıklarını söyledi. - İSTANBUL

Marmara Denizi, Silivri, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:45 Kaynak: İHA
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