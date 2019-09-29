Silivri'de depremde hasar gören 4 bina mühürlendi
25 dakika önce
Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, ilçe de zarar gören binalar boşaltılarak, mühürlendi.
Silivri Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:18 Kaynak: DHA
açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, ilçe de zarar gören binalar boşaltılarak, mühürlendi. Evlerinden çıkan vatandaşlar, otellere yerleştirildi. Bugün Silivri merkezinde 3 apartman, Selimpaşa
Mahallesi'nde ise 1 apartman mühürlenerek boşaltıldı.
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Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından güvenlik tedbirleri alınmaya devam ediyor. Okul ve camilerin ardından ilçede zarar gören binalar da tamamen boşaltıldı. Vatandaşlar, mühürlenen evlerinden eşyalarını alarak ayrıldı. Vatandaşlar ilçe Kaymakamlığı tarafından çevrede bulunan otellere yerleştirildi.
Edinilen bilgilere göre; Silivri merkezinde 3 apartman, Selimpaşa Mahallesi'nde ise 1 apartman mühürlenerek boşaltıldı.
Görüntü Dökümü
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Apartmanlar
Eşyalarını taşıyan vatandaşlar
Genel ve detaylar
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