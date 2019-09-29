Son Dakika Haberleri: Silivri'de depremde hasar gören 4 bina mühürlendi
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Silivri'de depremde hasar gören 4 bina mühürlendi

25 dakika önce

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, ilçe de zarar gören binalar boşaltılarak, mühürlendi.

Silivri'de depremde hasar gören 4 bina mühürlendi, System.String[]

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, ilçe de zarar gören binalar boşaltılarak, mühürlendi. Evlerinden çıkan vatandaşlar, otellere yerleştirildi. Bugün Silivri merkezinde 3 apartman, Selimpaşa Mahallesi'nde ise 1 apartman mühürlenerek boşaltıldı.
Silivri'de 26 Eylül Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından güvenlik tedbirleri alınmaya devam ediyor. Okul ve camilerin ardından ilçede zarar gören binalar da tamamen boşaltıldı. Vatandaşlar, mühürlenen evlerinden eşyalarını alarak ayrıldı. Vatandaşlar ilçe Kaymakamlığı tarafından çevrede bulunan otellere yerleştirildi.
Edinilen bilgilere göre; Silivri merkezinde 3 apartman, Selimpaşa Mahallesi'nde ise 1 apartman mühürlenerek boşaltıldı.

Görüntü Dökümü
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Apartmanlar
Eşyalarını taşıyan vatandaşlar
Genel ve detaylar


- İstanbul
Selimpaşa, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:18 Kaynak: DHA
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Silivri'de depremde hasar gören 4 bina mühürlendi
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