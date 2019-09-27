Son Dakika Haberleri: Silivri'de depremde hasar gören anaokulu mühürlendi
Son Dakika Genel Haber

Silivri'de depremde hasar gören anaokulu mühürlendi

2 saat önce

Silivri'de depremde hasar gören anaokulu mühürlendiİSTANBUL - Silivri'de depremde hasar gören Çeltik Anaokulu mühürlendi.

Silivri'de depremde hasar gören anaokulu mühürlendi

İSTANBUL - Silivri'de depremde hasar gören Çeltik Anaokulu mühürlendi. Depremde zarar gördüğü belirlenen Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu ve Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu'nda ise eğitime ara verildi.

Silivri açıklarında dün saat 13.59'da 5,8 büyüklüğünde 7 kilometre derinlikte deprem meydana geldi. Vatandaşların sokağa döküldüğü depremde bazı binalar da hasar gördü. Depremde duvarları çatlayan Çeltik Anaokulu yetkililer tarafından mühürlendi. Depremde zarar gördüğü belirlenen Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu ve Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulunda ise eğitime ara verildi. Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu'nun 138 öğrencisi, Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu'nun ise 115 öğrencisi olduğu öğrenildi.

Silivri'de depremde hasar gören anaokulu mühürlendi

Silivri, Ortaköy, Çeltik, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jeofizik Uzmanı Gündoğdu: İçimin sıkılmasının nedeni depremin Silivri açıklarında olması
İstanbul'daki 5,8'lik depremin ardından 144 artçı meydana geldi Avcılar'da depremde hasar gören 2 bina mühürlendi Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: En çok korktuğumuz yer Fatih ilçesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 15:05:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silivri'de depremde hasar gören anaokulu mühürlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]