Silivri'de depremde hasar gören anaokulu mühürlendi

İSTANBUL - Silivri'de depremde hasar gören Çeltik Anaokulu mühürlendi. Depremde zarar gördüğü belirlenen Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu ve Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu'nda ise eğitime ara verildi.

Silivri açıklarında dün saat 13.59'da 5,8 büyüklüğünde 7 kilometre derinlikte deprem meydana geldi. Vatandaşların sokağa döküldüğü depremde bazı binalar da hasar gördü. Depremde duvarları çatlayan Çeltik Anaokulu yetkililer tarafından mühürlendi. Depremde zarar gördüğü belirlenen Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu ve Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulunda ise eğitime ara verildi. Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu'nun 138 öğrencisi, Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu'nun ise 115 öğrencisi olduğu öğrenildi.