Son Dakika Haberleri: Silivri'de depremden etkilenen bazı vatandaşlar, park ve bahçelerde bekliyor
Son Dakika Güncel Haber

Silivri'de depremden etkilenen bazı vatandaşlar, park ve bahçelerde bekliyor

39 dakika önce

Vatandaşlardan detaylar Vatandaşlarla yapılan röportajlar İSTANBUL - Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası evlerine girmeyen bazı vatandaşlar, Silivri Meydanı'nda beklemeye devam etti.

Vatandaşlardan detaylar

Vatandaşlarla yapılan röportajlar İSTANBUL - Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası evlerine girmeyen bazı vatandaşlar, Silivri Meydanı'nda beklemeye devam etti.

Silivri'de depremden etkilenen bazı vatandaşlar, park ve bahçelerde bekliyor

Marmara Denizi, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İTÜ'den büyük İstanbul depremiyle ilgili son dakika açıklaması: Kritik bir gösterge
Lokantada depreme yakalanan vatandaş herkes kaçarken yemeğine devam etti Deprem Kahini Frank Hoogerbeets'in "Alarmda olun" sözleri tekrar gündem oldu Rapçi Khontkar'a uyuşturucuya özendirme ve bulundurma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 21:46:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silivri'de depremden etkilenen bazı vatandaşlar, park ve bahçelerde bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]