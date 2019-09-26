Silivri'de depremden etkilenen bazı vatandaşlar, park ve bahçelerde bekliyor
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Vatandaşlardan detaylar Vatandaşlarla yapılan röportajlar İSTANBUL - Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası evlerine girmeyen bazı vatandaşlar, Silivri Meydanı'nda beklemeye devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:07 Kaynak: AA
Vatandaşlardan detaylar
Vatandaşlarla yapılan röportajlar İSTANBUL - Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası evlerine girmeyen bazı vatandaşlar, Silivri Meydanı'nda beklemeye devam etti.
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