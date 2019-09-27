Son Dakika Haberleri: Silivri'de depremden etkilenen bazı vatandaşlar, park ve bahçelerde bekliyor
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Silivri'de depremden etkilenen bazı vatandaşlar, park ve bahçelerde bekliyor

1 saat önce

Parkda bekleyen vatandaşlar Vatandaşlar ile röportaj İSTANBUL - Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde depremin ardından evlerine girmeyen bazı vatandaşlar, Silivri ilçesindeki park alanlarında bekledi.

Parkda bekleyen vatandaşlar

Vatandaşlar ile röportaj İSTANBUL - Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde depremin ardından evlerine girmeyen bazı vatandaşlar, Silivri ilçesindeki park alanlarında bekledi.

Silivri'de depremden etkilenen bazı vatandaşlar, park ve bahçelerde bekliyor

Marmara Denizi, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:15 Kaynak: AA
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