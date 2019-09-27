Silivri'de depremden etkilenen bazı vatandaşlar, park ve bahçelerde bekliyor
1 saat önce
Parkda bekleyen vatandaşlar Vatandaşlar ile röportaj İSTANBUL - Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde depremin ardından evlerine girmeyen bazı vatandaşlar, Silivri ilçesindeki park alanlarında bekledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:15 Kaynak: AA
Parkda bekleyen vatandaşlar
Vatandaşlar ile röportaj İSTANBUL - Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde depremin ardından evlerine girmeyen bazı vatandaşlar, Silivri ilçesindeki park alanlarında bekledi.
Acil toplanma alanları nerede, vatandaşlar nasıl ulaşacak? Sosyal medyada 'köprüde halat koptu" söylentisini yayanlara inceleme başlatıldı İstanbul'da bir binanın çatısında çıkan vatandaşları korkuttu! Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan uyarı: Artçılar 20 gün sürebilir