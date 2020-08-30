Silivri'de dereye akan zehirli madde iddiası - Son Dakika

Silivri'de Otoban viyadüğü altında bulunan dereye boşaltılan zehirli bir madde Yolçatı köyünde hayvancılık yapan bir çiftçinin küçükbaş hayvanlarını zehirlediği iddia edildi. Bölge halkı hayvanlarının ayaklarını yakan bu maddenin dereden temizlenmesi için yetkililerden yardım istedi.

Silivri'nin Yolçatı-Seymen mahalleri arasında bulunan ve TEM Otoyolu viyadük altında kalan kısımda bulunan dereye dökülen içeriği belirsiz bir madde, dere yatağında bulunan birçok hayvanının telef olmasına yol açtığı iddia edildi.

Hayvanlarının dereden sıklıkla su içtiğini anlatan çevre halkı, derenin temizlenmesi için yetkililerden yardım istediklerini kaydettiler.

Yolçatı mahallesinde hayvancılık yapan İdris Aktaş isimli çiftçi, "Küçükbaş hayvanlarımız sürekli buradan geçerken dereye inerek su içerlerdi. Dün akşamüzeri yine su içmek için dereye giren hayvanların ayak kısımları simsiyah oldu. Apar topar dereden çıkardık hayvanları ama İlerleyen saatlerde de yürüyemez oldu. Ne maddesi olduğu belli değil, hayvanlarımızın ayaklarını yaktı. Yetkililere bildirdik, geldiler bugün ilgileniyorlar. Doğa felaketi, bu dere Kınalı'dan Marmara denizine akıyor. Denizde ne balık kalır ne bir canlı kalır. Bakın Yılanlar, balıklar ölmüş. Canlı diye bir şey kalmıyor. Hayvan bastığı zaman ayaklarını yakıyor. Geçenlere otobanda bir kaza olmuştu, akan yağları gömeceklerine dereye salmışlar. Burası temizlenmezse denizimiz batacak, bir an evvel yetkililerden önlem almalarını istiyorum" dedi. - İSTANBUL