SİLİVRİ'DE DEREYE DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Silivri'de dereye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, 09.30 sıralarında D-100 karayolu Edirne yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 34 KV 4030 plakalı otomobilin sürücüsü hakimiyetini kaybedince dereye düştü. Otomobil, Mimarsinan Mahallesi'ndeki Tuzla Deresi'nde bulunan iki köprünün arasından dereye uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü koltuğunda sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucunda araçtan çıkartıldı. Sürücünün hayatını kaybettiği öğrenilirken, cenazesi ilçede bulunan özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

- İstanbul