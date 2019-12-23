SİLİVRİ'DE DEV DALGALAR YOLLARI SU ALTINDA BIRAKTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE DEV DALGALAR YOLLARI SU ALTINDA BIRAKTI - Son Dakika

SİLİVRİ'DE DEV DALGALAR YOLLARI SU ALTINDA BIRAKTI

6 saat önce

SİLİVRİ'de lodosla oluşan dev dalgalar sahili su altında bıraktı.

SİLİVRİ'DE DEV DALGALAR YOLLARI SU ALTINDA BIRAKTI, System.String[]
SİLİVRİ'de lodosla oluşan dev dalgalar sahili su altında bıraktı. Dalgalar nedeniyle balıkçı barınakları zarar gördü.

Silivri'de lodosla dev dalgalar oluştu. Dalgalar nedeniyle eski festival alanı sahil mevkisi su altında kaldı. Dalgakıran mevkisinde dalgalardan dolayı kaldırımlar da zarar gördü. Dev dalgalardan dolayı balıkçı tenteleri koptu, masa ve sandalyeler devrildi. Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü caddesinde ise, ağaçlardan kopan dallar bir işyerinin tabelasına zarar verdi.

Görüntü dökümü:

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-Sular altında kalan sahilden görüntüler

-Devrilen masa sandalyeler

-Dalgakıran mevkisinden görüntüler

-Kopan ağaç dalları

-Genel ve detaylar


- Avcı
Dalgalar, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:56 Kaynak: DHA
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