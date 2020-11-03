Silivri'de doğaseverler doğa yürüşü yaptı - Son Dakika

Silivri'de doğaseverler doğa yürüşü yaptı

03.11.2020 10:20
Silivri'de doğaseverler doğa yürüşü yaptı, System.String[]

Silivri Belediyesi, pandemi günlerinde vatandaşları doğa ile buluşturmak ve sportif aktivitede bulunmak amacıyla doğa yürüyüşü düzenledi.

Silivri Belediyesi, pandemi günlerinde vatandaşları doğa ile buluşturmak ve sportif aktivitede bulunmak amacıyla doğa yürüyüşü düzenledi. Etkinliğe katılım yoğun olurken, Küçüksinekli ve Danamandıra arasında yapılan yürüyüş keyifli anlar yaşattı.

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Yamandaki Doğa Sporları Grubu tarafından Pazar günü doğa yürüyüşü düzenlendi. Saat 09.00'da Küçüksinekli Gölet'ten başlayıp Danamandıra Gölet'te son bulan 13 kilometrelik yürüyüşe doğaseverler yakın ilgi gösterdi.

Yamandaki Doğa Sporları Grubu, yürüyüş boyunca uyulması gereken kurallar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı sağlık ekipleri yürüyüş esnasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı parkur boyunca hazır bulunurken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de güvenliği sağlamak amacıyla yürüyüşe eşlik etti. Vatandaşlar doğa ile iç içe keyifli anlar yaşarken, ormanın güzelliği ve temiz havasında 4 saat süren 13 kilometrelik yürüyüş katılımcıları pandemi stresinden uzaklaştırdı.

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Etkinliğe katılan doğaseverlere teşekkür belgesi takdim edilirken, kendilerine bu imkanı sağlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a teşekkür etti.

Silivri Belediye Başkan Yardımcıları Emre Sarısaltıkoğlu ve Hasan Solak ile MHP Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Sultan Aşkın da yürüyüşe katıldı.


Silivri'de doğaseverler doğa yürüşü yaptı
Silivri'de doğaseverler doğa yürüşü yaptı
Silivri'de doğaseverler doğa yürüşü yaptı

Danamandıra, Silivri, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silivri'de doğaseverler doğa yürüşü yaptı - Son Dakika


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