Silivri'de "Donör Ol Umut Ol" Projesi
2 saat önce
Silivri Belediyesi, kök hücre ve kan bağışında bulunmak isteyenleri 21 Ocak Pazartesi 11.00 - 19.00 saatleri arasında kampanyaya destek olmaya davet etti.
Silivri
Belediyesi, kök hücre ve kan bağışında bulunmak isteyenleri 21 Ocak Pazartesi 11.00 - 19.00 saatleri arasında kampanyaya destek olmaya davet etti.
Silivri Belediyesi ve Kızılay
işbirliğinde lösemi hastalarına destek olmak amacıyla kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.
Silivri Belediye Başkanı Özcan
Işıklar, "Donör Ol Umut Ol" sloganıyla Silivrilileri kök hücre ve kan bağışında bulunmaya davet etti.
Kampanya kapsamında 21 Ocak Pazartesi günü, 11.00 – 19.00 saatleri arasında Kaymakamlık
arkasında geçici ünite kurulacak.
Kan ve ilik örneği bağışında bulunmak isteyenler Silivrililer geçici üniteye başvurarak destek olabilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:05 Kaynak: AA
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