Silivri'de düşerek evinde mahsur kalan kadını kurtarma operasyonu - Son Dakika
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Silivri'de düşerek evinde mahsur kalan kadını kurtarma operasyonu

6 saat önce

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de, evinin çelik kapısının önünde düşerek mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de, evinin çelik kapısının önünde düşerek mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. İple bağlanıp üst kattan sarkıtılan itfaiye erinin pencereden eve girmesiyle kurtarılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Fatih Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre, evinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Kerime Tömen, dengesini kaybederek dairenin çelik kapısının önüne düştü. Yere yığılarak kalkamayan kadın, sesini duyuramayınca saatlerce düştüğü yerde kaldı. Evinden çıkmaması üzerine şüphelenen komşuları, saat 16.00 sıralarında Tümen'in kapısını çaldı. Kadının, düştüğü yerden kalkamadığını ve kapıyı açamayacağını bildirdiği komşuları, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çaldıkları kapı açılmayınca kurtarma operasyonuna girişti. İple bağlanan bir itfaiye erinin, üst kattan sarkıtılarak pencereden içeri girmesi sağlandı. Daireye giren itfaiye eri, çelik kapıyı aralayarak sağlık ekiplerinin içeri girmesine yardımcı oldu. İçeri giren sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, sedyeyle ambulansa taşındı. Silivri Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınan yaralı kadının, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Silivri'de düşerek evinde mahsur kalan kadını kurtarma operasyonu

Silivri, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:09 Kaynak: DHA
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