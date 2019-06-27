Silivri'de E-5 yanyolda bulunan bir tarlada yangın çıktı.
1 saat önce
Silivri'de E-5 yanyolda bulunan bir tarlada yangın çıktı.
Silivri
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:25 Kaynak: İHA
'de E-5 yanyolda bulunan bir tarlada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle dumanlar E-5'i kapladı. Bir süre E-5 yanyol trafiğe kapatıldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL
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