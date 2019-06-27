Son Dakika Haberleri: Silivri'de E-5 yanyolda bulunan bir tarladan yangın çıktı.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Silivri'de E-5 yanyolda bulunan bir tarladan yangın çıktı.

1 saat önce

Silivri'de E-5 yanyolda bulunan bir tarladan yangın çıktı.

Silivri'de E-5 yanyolda bulunan bir tarladan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle dumanlar E-5'i kapladı. Bir süre E-5 yanyol trafiğe kapatıldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Silivri'de E-5 yanyolda bulunan bir tarladan yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:55 Kaynak: İHA
silivri, yangın, e 5, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden denize düşen Filistinli turist öldü "Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi 16 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Dolabında bu resim bulundu Camide üniversiteli kızı zorla öpen zanlının savunması "pes" dedirtti: Manevi kızım olur musun

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 14:45:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silivri'de E-5 yanyolda bulunan bir tarladan yangın çıktı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]