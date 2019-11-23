Son Dakika Haberleri: Silivri'de elektrik direğine çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı
Son Dakika Güncel Silivri'de elektrik direğine çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Silivri'de elektrik direğine çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Silivri'de, minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Silivri'de elektrik direğine çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı, System.String[]

Silivri'de, minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Sayalar Mahallesi yolu Çayırdere mevkisinde bir su firmasına ait minibüs, sürücüsü Ömer F.E'nin kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Manisa'da yüzeye çıkan balıkları tutan vatandaşlara uyarı: Bu balıkları yemeyin
Son dakika: Çorum'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı Muharrem İnce "Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçip kumpası beraber bozalım" sözünü geri çekti Önder Aksakal'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 00:10:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silivri'de elektrik direğine çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]