Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasındaki yangına itfaiye müdahale ediyor

Silivri'de elektrikli ev aletleri üretilen bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Alipaşa Mahallesi Derinyol Sokak'ta bulunan, tek katlı 4 ayrı bölümden oluşan elektrikli ev aletleri üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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