Alınan bilgiye göre, Alipaşa Mahallesi Derinyol Sokak'ta bulunan, tek katlı 4 ayrı bölümden oluşan elektrikli ev aletleri üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasındaki yangına itfaiye müdahale ediyor - Son Dakika

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