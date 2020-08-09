Silivri'de en iyi kavun ve bamya üreticileri yarıştı - Son Dakika

Silivri'de en iyi kavun ve bamya üreticileri yarıştı

Silivri Belediyesi Geleneksel 8'inci Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Yarışmasında bölgenin en iyi bamya ve kavun yetiştiricileri yarıştı.

Silivri'de en iyi kavun ve bamya üreticileri yarıştı, System.String[]

Silivri Belediyesi Geleneksel 8'inci Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Yarışmasında bölgenin en iyi bamya ve kavun yetiştiricileri yarıştı. Her iki yarışmada da birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın ödülü verildi. Törende konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Siz yeter ki tarımdan, tarımsal topraklardan, üretimden vazgeçmeyin. Ben Silivri'ye imarlı arazilerden daha değerli tarım toprakları vaat ediyorum" dedi.

Silivri Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali bu yıl pandemi gölgesinde gerçekleştirildi. 8'incisi planlanan festival organizasyonu pandemi nedeniyle yarışma ile sınırlı tutuldu. Selimpaşa Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, mevsim boyunca kavun ve bamya üretimi yapan çiftçiler yarıştı. Covid-19 salgını gözetilerek hazırlık yapılan alanda dezenfektan ve maske dağıtılırken, ayrıca sık sık sosyal mesafe ve temas konusunda uyarılarda bulunuldu. 32 bamya ve 18 kavun üreticisinin mahsullerini yarıştırdığı etkinlikte, vatandaşlara kavun ve bamya turşusu ikram edildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, üreticileri ziyaret ederek başarılar diledi.

Geleneksel 8'inci Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Yarışmasına Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve eşi Ezgi Yılmaz'ın yanı sıra siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş etkinlik alanında yarışma heyecanına ortak oldu.

"Silivri'ye imarlı arazilerden daha değerli tarım toprakları vaat ediyorum"

Yarışmada konuşma yapan Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, üretim çalışmalarına yönelik önemli mesajlar verdi. 1974 yılında belde olan Selimpaşa'nın kurucu belediye başkanı İzzet Gürçay'ı anarak sözlerine başlayan Başkan Yılmaz, "Silivri'mizde 500 metrekare ekilebilir, dikilebilir tarım arazisi var. Bu 16 milyon İstanbul'un gıda ve hayvancılık üssü olabiliriz demektir. İstanbul'a en büyük değeri katacak topraklar buralardır. Biz Silivri Belediyesi olarak her zaman marka kentin lokomotifi olan tarım ve hayvancılığın, çiftçinin ve üreticinin yanında olacağız dedik. Siz yeter ki tarımdan, tarımsal topraklardan, üretimden vazgeçmeyin. Ben Silivri'ye imarlı arazilerden daha değerli tarım toprakları vaat ediyorum. Bu değerli topraklara hep birlikte sahip çıkacağız. Silivri'de hiç ekilmeyen 300 dönüm arazimizi ekerek 120 ton yerli ve milli sertifikalı arpa tohumunu dar gelirli çiftçi ve hayvancımıza teslim ettik. Bu proje ile 5 yılda Silivrili çiftçilerimize 10 milyon lira katkı sağlamış olacağız. Biz Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezimizde Silivri için araştırmaya geliştirmeye üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Yılmaz kadın üreticilere "Ücretsiz Tarım Arazisi" sözü verdi

En iyi bamya yarışması kategorisinde dereceye giren üç kadın yarışmacının ödüllerini veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz burada yaptığı konuşmada ise dereceye giren kadın üreticilerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek bir de müjde verdi. Başkan Yılmaz konuşmasının şöyle sürdürdü: "Buradan onlara uzattığım eli havada bırakmayarak yanımızda olan hanımefendilere seslenmek istiyorum. Tarımsal üretim yapmak isteyen kim varsa, Belediyemizin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne başvursunlar, biz hanımefendilere Selimpaşa'da belediyemize ait arazileri ücretsiz bir şekilde tahsis edelim. Yeter ki siz üretin. Çocuklarınıza, hane halkınıza katkınız olsun."

"İki traktörüm var emrinize amade"

En iyi kavun yarışmasında 2. seçilen 78 yaşındaki kavun üreticisi Asım Erkan, ödül töreninde söz alarak Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a tarıma ve çiftçiye verdiği destekler için teşekkür ettiği konuşmasında, "Silivri Belediye Başkanımızın tarıma ve çiftçiye verdiği arpa tohumu desteği ve saman desteği için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl Selimpaşa'da arazileri de ekeceğini söyledi. Benim iki traktörüm var. İkisi de istediğiniz zaman emirinize amadedir. Selimpaşa'da ekilecek olan arazilerde dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz" dedi.

Kavun ve bamyanın en iyi üreticileri ödül aldı

Yarışmada "En İyi Bamya" ödülü için 32 üretici ve "En İyi Kavun" ödülü için 18 üretici jüri karşısına çıktı. İrilik, aroma, görüntü, tat, iç ve dış renk değerlendirmesinde en yüksek puanları alan 3 kavun üreticisi belirlendi. En iyi kavun yarışmasında 1'inci Serdar Demirel, 2'nci Asım Ertan, 3'üncü ise Zehra Tekin oldu. Bamya kategorisinde ise homojenlik, şekil, büyüklük ve renk değerlendirmesi sonucu en yüksek puanı alan yarışmacılardan Seher Özcan birinci, Melek Demirci 2'nci, Nermin Bekar ise 3'üncü oldu. Dereceye giren yarışmacıların ödüllerini Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz takdim etti. Her iki yarışmada da birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın ödülü verildi. Geleneksel 8'inci Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Yarışması davetliler ve vatandaşlara kavun ve bamya turşusu ikram edilmesi ile sona erdi. - İSTANBUL

Volkan Yılmaz, Selimpaşa, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 11:57

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Silivri'de en iyi kavun ve bamya üreticileri yarıştı - Son Dakika
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