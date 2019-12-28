Silivri'de engelli çocuklar için yeni yıl etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nde hizmet alan engelli çocuklar ve aileleri için yeni yıl etkinliği düzenlendi.

Yaşar Kemal Salonu'nda yapılan etkinlikte, çocuklar için yeni yıl pastası kesildi.

Programa katılan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Her zaman sizin yanınızda olamasam da gönlüm, kalbim, hep sizlerle beraber. 5 yıl boyunca sizlerle bir arada olmaya, aradaki engelleri, gönüllerdeki engelleri kaldırmaya söz veriyorum. Esasında engel bizim beyinlerimizdeki, zihinlerimizdeki, gönüllerimizdeki engel. Bu engeller ortadan kalkınca, bütün engeller ortadan kalkmış oluyor. Beş yıl boyunca sizin ihtiyaçlarınıza yönelik bir Silivri'yi, engelsiz Silivri'yi hep beraber el ele verip inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, çocuklar ve aileleri müzik eşliğinde dans etti, Burak Parlı'nın sihirbazlık gösterisiyle eğlendi.