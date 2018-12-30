Son Dakika Haberleri: Silivri'de Engelli ve Yaşlılar 2019'u Kutladı

Silivri'de Engelli ve Yaşlılar 2019'u Kutladı

1 saat önce

SİLİVRİ Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi öğrencileri ve aileleri, 2019'u geleneksel hale getirdikleri yeni yıl kutlamasıyla karşıladı.

Silivri'de Engelli ve Yaşlılar 2019'u Kutladı, System.String[]
SİLİVRİ Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi öğrencileri ve aileleri, 2019'u geleneksel hale getirdikleri yeni yıl kutlamasıyla karşıladı.

Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi bu yıl da özel öğrenciler için yeni yıl kutlaması gerçekleştirdi. Engelli öğrencilerin ve ailelerinin katıldığı gelenekselleşen yeni yıl kutlamasında şarkılar söyleyerek dans eden öğrenciler, gönüllerince eğlendi. Belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, belediye birim müdürleri ve muhtarların da katıldığı yeni yıl programında, özel çocuklar ve aileleri keyifli bir gün geçirerek Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'a teşekkürlerini ilettiler.

YENİ YIL PASTASI KESTİLER

Özel çocuklar, gerçekleştirilen yeni yıl kutlamasında fasıl grubu eşliğinde gönüllerince eğlendi. 2019 yılı kutlamaları için bir araya gelen engelli çocuklar ve aileleri yeni yıl pastasını hep birlikte kesti. Çocuklar hediyelerini ilçe protokol üyelerinden aldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:43 Kaynak: DHA

Silivri, Yerel
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