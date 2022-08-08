SİLİVRİ'DE EŞİYLE TARTIŞIP ELİNDEKİ BIÇAKLA KENDİNİ BALKONA KİLİTLEDİ - Son Dakika
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SİLİVRİ'DE EŞİYLE TARTIŞIP ELİNDEKİ BIÇAKLA KENDİNİ BALKONA KİLİTLEDİ

08.08.2022 10:01

Silivri'de eşiyle tartıştıktan sonra kendini balkona kilitleyip, bağırarak elindeki bıçakla kendini yaralayan koca, özel harekat polisleri tarafından ikna edilerek indirildi.

Silivri'de eşiyle tartıştıktan sonra kendini balkona kilitleyip, bağırarak elindeki bıçakla kendini yaralayan koca, özel harekat polisleri tarafından ikna edilerek indirildi.

Olay, saat 21.45 sıralarında, Alibey Mahallesi Zayit Kaynar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle tartışan Ramazan E. elinle bıçakla evinin balkonuna çıkarak  bağırmaya başladı. Sesleri duyan mahalleli polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ve itfaiye ekipleri, kendisini balkona kilitleyen Ramazan E.'yi indirmek için 4 saat uğraştı. Müzakereci polislerin ikna çalışmaları da sonuç vermeyince, özel harekat polisleri koçbaşıyla kapıyı kırarak eve girdi. Aynı anlarda itfaiye ekipleri de balkondan atlama olasılığına karşı hava yastığı açtı.

Balkona gelen ekipler, bir süre de burada Ramazan E.'yi ikna etmeye çalıştı. 30 dakikalık ikna çabasından sonra elindeki bıçağı bırakan Ramazan E. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bıçak darbeleriyle yaralanan şüpheli, tedavisinin ardından Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Görüntü dökümü: -------------------------Şahıstan detaylar-Ekiplerden detaylar-Özel Harekat Polislerinden detaylar

-Genel ve detaylar


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Silivri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE EŞİYLE TARTIŞIP ELİNDEKİ BIÇAKLA KENDİNİ BALKONA KİLİTLEDİ - Son Dakika

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