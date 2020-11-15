Silivri'de eski eşi Tülay Sivil ve kocası Mesut Sivil'i silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Meneviş Sokak'ta bir binanın önünde Tülay Sivil (38) ve kocası Mesut Sivil'in (30) tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Silahlı saldırıda öldürülen Tülay Sivil'in eski eşi Erdem D. (43), sabah saatlerinde polise teslim olup cinayetleri kendisinin işlediğini söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Erdem D, daha sonra adliyeye sevk edildi.

stanbul'un Silivri ilçesinde silahlı saldırıda biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, Cumhuriyet Mahallesi Meneviş Sokak'ta bir binanın önündeki Tülay A. ve Mesut S'ye tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tülay A. ve Mesut S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sokakta güvenlik önlemi alan ve incelemelerde bulunan polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.