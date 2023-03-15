SİLİVRİ'DE ESKİ SEVGİLİ DEHŞETİ: 4'Ü AĞIR 5 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

SİLİVRİ'DE ESKİ SEVGİLİ DEHŞETİ: 4'Ü AĞIR 5 YARALI

15.03.2023 13:06
SİLİVRİ'DE ESKİ SEVGİLİ DEHŞETİ: 4'Ü AĞIR 5 YARALI

SİLİVRİ'de Murat Özay, eski sevgilisinin başka birisiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle dehşet saçtı.

SİLİVRİ'de Murat Özay, eski sevgilisinin başka birisiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle dehşet saçtı. Saldırgan açtığı ateş sonrası 2 kadın toplam 5 kişiyi silahla yaraladı. Saldırganın eski sevgilisi ve arkadaşını çocuklarının yanında sokak ortasında vurduğu anlar kameralara yansıdı.

Silivri Ali Bey Mahallesi Çetin Sokak'taki olay saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Özay, (53) bir süre önce Sevcan Ö. (35) isimli kadından ayrıldı. Sevcan Ö.'nün ayrılık sonrasında aynı sokakta bulunan esnaf Birkan Y. (41) ile ilişki yaşadığını ileri süren Murat Özay dehşet saçtı. Silahıyla Sevcan Ö.'nin karşısına çıkan Özay, sokak ortasında kadının çocuğunun yanında art arda ateş etti. Sevcan Ö. olay yerinde ağır yaralandı. Sevcan Ö.'nün yanında bulunan ev arkadaşı kadın İlçin S. de çocuğunun yanında silahtan çıkan ateş sonucu ağır yaralandı. Murat Özay, daha sonra börekçi dükkanı bulunan Birkan Y.'nin yanına giderek ağır yaraladı. Bu sırada yoldan geçen Murat A. da seken mermilerden yaralandı. Murat Özay, olaydan sonra sokak ortasında silahla dururken çevredeki esnaf ve yakında bulunan polis ekipleri müdahale edip silahını elinden aldı. Bu sırada saldırganın elinden silahı almaya çalışan esnaf Ünal P. de yaralandı.

Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alarak sokağı kapatırken, olay yerine çok yakın bir okul olduğu öğrenildi. Silah seslerini duyan veliler, paniğe kapılarak okula gitti. Şüpheli Murat Özay olay yerinde yakalanırken, üzerinde kesici alet, silah ve silaha ait iki şarjör ile toplam 54 mermi çekirdeği bulundu. Şüpheli, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü dökümü: ------------------------Olayın güvenlik kamera görüntüsü-Olay yeri incelemeleri-Röportajlar

-Genel ve detaylar


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
SİLİVRİ'DE ESKİ SEVGİLİ DEHŞETİ: 4'Ü AĞIR 5 YARALI SİLİVRİ'DE ESKİ SEVGİLİ DEHŞETİ: 4'Ü AĞIR 5 YARALI Silivri'de silahla 4 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı Silivri'de silahla 4 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Silivri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE ESKİ SEVGİLİ DEHŞETİ: 4'Ü AĞIR 5 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Son dakika! Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi: 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp
13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk yorum: Sonunda karşımıza çıkacak cesareti buldu
13:13 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşlarımız ve yakınları serzenişlerinde sonuna kadar haklı
13:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk yorum: Sonunda karşımıza çıkacak cesareti buldu
12:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımız ve yakınları serzenişlerinde sonuna kadar haklı
12:49 Sosyal medyada hızla paylaşılıyor! Bu canlının ne olduğunu kimse bilmiyor
12:41 Şanlıurfa'da yaşanan afet sonrası vatandaşlardan belediye başkanına sert tepki!
12:35 Survivor Asena kendini tutamadı, Fatih'in konuşması esnasında gülmeye başladı
12:12 Malatya'da sağanak sele dönüştü! Depremzedelerin kaldığı çadırları su bastı
12:12 Malatya'da yoğun yağışlar sele dönüştü! Depremzedelerin çadırları sular altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2023 14:01:40. #1.12#
SON DAKİKA: SİLİVRİ'DE ESKİ SEVGİLİ DEHŞETİ: 4'Ü AĞIR 5 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement