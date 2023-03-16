SİLİVRİ'DE ESKİ SEVGİLİ DEHŞETİNDEN YENİ GÖRÜNTÜLER - Son Dakika
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SİLİVRİ'DE ESKİ SEVGİLİ DEHŞETİNDEN YENİ GÖRÜNTÜLER

16.03.2023 14:57

Börekçiye girip kurşun yağdırdıUğur Samet AVCI / İSTANBUL, (DHA)- SİLİVRİ'de Murat Özay, eski sevgilisinin başka birisiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle dehşet saçtı.

Börekçiye girip kurşun yağdırdı

Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL, (DHA)- SİLİVRİ'de Murat Özay, eski sevgilisinin başka birisiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle dehşet saçtı. Saldırgan açtığı ateş sonrası 2 kadın toplam 5 kişiyi silahla yaraladı. Saldırıdan yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni görüntülerde saldırganın börekçi dükkanına girerek Birkan Y.'yi vurması kameraya yansıdı.

Silivri Ali Bey Mahallesi Çetin Sokak'taki olay dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Özay, (53) bir süre önce Sevcan Ö. (35) isimli kadından ayrıldı. Sevcan Ö.'nün ayrılık sonrasında aynı sokakta bulunan esnaf Birkan Y. (41) ile ilişki yaşadığını ileri süren Murat Özay dehşet saçtı. Silahıyla Sevcan Ö.'nin karşısına çıkan Özay, sokak ortasında kadının çocuğunun yanında art arda ateş etti. Sevcan Ö. olay yerinde ağır yaralandı. Sevcan Ö.'nün yanında bulunan ev arkadaşı kadın İlçin S. de çocuğunun yanında silahtan çıkan ateş sonucu ağır yaralandı. Murat Özay, daha sonra börekçi dükkanı bulunan Birkan Y.'nin yanına giderek ağır yaraladı. Bu sırada yoldan geçen Murat A. da seken mermilerden yaralandı. Murat Özay, olaydan sonra sokak ortasında silahla dururken çevredeki esnaf ve yakında bulunan polis ekipleri müdahale edip silahını elinden aldı. Bu sırada saldırganın elinden silahı almaya çalışan esnaf Ünal P. de yaralandı. Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alarak sokağı kapatırken, olay yerine çok yakın bir okul olduğu öğrenildi. Silah seslerini duyan veliler, paniğe kapılarak okula gitti. Şüpheli Murat Özay olay yerinde yakalanırken, üzerinde kesici alet, silah ve silaha ait iki şarjör ile toplam 54 mermi çekirdeği bulundu. Şüpheli, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Özay bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

OLAYDEN YENİ GÖRÜNTÜ

Bu arada dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Murat Özay'ın börekçiye girip Birkan Y.'ye kurşun yağdırdığı görülüyor. Kısa süre önce silah sesleriyle dışarı çıkan börekçidekiler Özay'ın üzerlerine doğru gelmesiyle içeriye giriyor. Özay, içeri girer girmez Birkan Y.'yi hedef alıyor. Bu sırada içeridekiler panikle masa altlarına saklanmaya çalışıyor. Özay, tetiğe peş peşe basarken silah bir ara tutukluk yapıyor. Şarjör değiştirip kurşun yağdırmaya devam eden saldırgan rahat tavırlarla dışarı çıkıyor.

Kaynak: DHA
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Silivri, DHA, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: SİLİVRİ'DE ESKİ SEVGİLİ DEHŞETİNDEN YENİ GÖRÜNTÜLER - Son Dakika
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