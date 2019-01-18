Son Dakika Haberleri: Silivri'de Etiyopyalı Öğrencinin Karne Sevinci

Silivri'de Etiyopyalı Öğrencinin Karne Sevinci

40 dakika önce

2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısı bugün sona erdi.

Silivri'de Etiyopyalı Öğrencinin Karne Sevinci, System.String[]


2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısı bugün sona erdi. Silivri'de 29 bin 575 öğrenci karne aldı. 

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sevim Avni Çoğal İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. 

Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ay, Silivri Gençlik ve Spor Müdürü Can Dağaşan, Okul Müdürü Murat Güneş ve öğretmenler tarafından öğrencilere karneleri takdim edildi.    

Karne heyecanı yaşayan öğrencilerden biri olan 4-C sınıfı öğrencisi Ülkü Ela Gece, "Taktir alacağımı biliyordum. Tatilde kitap okuyacağım ve ders yapacağım. Babaanneme ve akrabalarıma gezmeye gideceğim. İlk yarı yılımız çok güzel geçti. İkinci dönemde de çok çalışacağımö diyerek düşüncelerini paylaştı. Etiyopyalı 1.Sınıf öğrencisi Yahya Burhan ise çok mutlu olduğunu ifade etti. Çocuklarının karnelerinden gurur duyduklarını belirten veliler de "Çocuklarımız gibi bizlerde heyecanlıyız. Onlar ne kadar mutlu oluyorsa bizler de o kadar mutlu oluyoruz" dedi. 

 

SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN KARNE SEVİNCİ 

Öte yandan Silivri Mimarsinan Ortaokulu'nda eğitim gören Suriyeli çocuklar da karnelerini aldı. Okul Müdür Yardımcısı Özkan Budak ve sınıf öğretmeni Çağlar Sakallı tarafından verilen karneleri ile mutluluklarını paylaşan Suriyeli öğrencilerden Muhammed Zeyid, "Türkiye'de yaşamaktan, okula gitmekten çok mutluyum. Türkçe öğrendim ve daha güzel ders çalışmaya başladım" dedi. Sınıf öğretmeni Çağlar Sakallı, öğrencilerin başarılı olduklarını ve gayret gösterdiklerini belirtti. Suriyeli öğrencilerin eğimini baz alan Milli Eğitim Bakanlığı'nın PICTES projesi hakkında bilgilendirme yapan Sakallı, "Eğitimin amacı Suriyeli öğrencileri Türk eğitim sistemine alıştırmak. Türkiye'de bu proje 23 ilde uygulanıyor ve İstanbul bunlardan biri" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:47 Kaynak: DHA

Silivri, Güncel
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