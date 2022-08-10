SİLİVRİ'DE SEL SULARI PLAJI VURDU, ŞEZLONGLAR AKINTIYA KAPILDI, ŞEMSİYELER DEVRİLDİ - Son Dakika
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SİLİVRİ'DE SEL SULARI PLAJI VURDU, ŞEZLONGLAR AKINTIYA KAPILDI, ŞEMSİYELER DEVRİLDİ

10.08.2022 17:44
SİLİVRİ'DE SEL SULARI PLAJI VURDU, ŞEZLONGLAR AKINTIYA KAPILDI, ŞEMSİYELER DEVRİLDİ

SİLİVRİ'de etkili olan sağanak sonrası oluşan sel suları plajı vurdu.

SİLİVRİ'de etkili olan sağanak sonrası oluşan sel suları plajı vurdu. Şezlonglar akıntıya kapıldı, şemsiyeler devrildi.

Sabah saatlerinden itibaren yağan sağanak Silivri'de bazı noktaları olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su baskınları olurken, bir plajı vuran sel suları görevlilere zor anlar yaşattı. Sel sularının geldiği plajda şezlonglar akıntıya kapıldı, şemsiyeler devrildi. Plajdaki kumların bir bölümü denize akarken, kafeye ait duvar yıkıldı. Çalışanların kaldığı konteynerler suyla doldu. Plajda çalışan Beytullah Çelik, "Yağmur başladı sonra yoğun bir sel oldu. Tıkalı kısımlar vardı oraları açtım. Suya kapıldım sonra geri çıktım. Yarım saat 45 dakika sürdü yağış. Diz kapağıma kadar su oldu" diye konuştu. Plajda yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE SEL SULARI PLAJI VURDU, ŞEZLONGLAR AKINTIYA KAPILDI, ŞEMSİYELER DEVRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: SİLİVRİ'DE SEL SULARI PLAJI VURDU, ŞEZLONGLAR AKINTIYA KAPILDI, ŞEMSİYELER DEVRİLDİ - Son Dakika
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