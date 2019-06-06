Silivri'de etrafını köpekler saran motosiklet sürücüsünün zor anları
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Haber : Zeki GÜNAL / İstanbul DHA - SİLİVRİ'de etrafını köpekler saran motosiklet sürücüsü zor anlar anlar yaşadı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:26 Kaynak: DHA
Haber : Zeki GÜNAL/ İstanbul DHA - SİLİVRİ'de etrafını köpekler saran motosiklet sürücüsü zor anlar anlar yaşadı. Sürücü, bir köpeğin kendisini ısırdığını söylerken, yaşananlar da motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Silivri sahil yolunda motosikleti ile gezen Sadık Can Demiray'ın etrafını köpekler sardı. Havlayarak aniden karşısına çıkan köpekleri görünce paniğe kapılan motosikletli köpeklerden kurtulmak için yoluna devam etmek istedi. Sürücü köpeklerin çoğalmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Son olarak sol tarafından gelen kangal cinsi köpeği gören Sadık Can Demiray gaza yüklenerek köpeklerden kurtulmayı başardı. Yaşanan olay motosikletlinin kaskında takılı olan kameraya yansıdı. Sadık Can Demiray "Köpekler yüzünden bu yoldan geçemiyoruz. Saldırıyorlar, hiç kimse geçemiyor. Köpekler benim ayağımı ısırdı" dedi.
(FOTOGRAF)
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