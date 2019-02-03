Son Dakika Haberleri: Silivri'de Ev Yangını

Silivri'de Ev Yangını

8 dakika önce

Silivri'de iki katlı villada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Silivri'de iki katlı villada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sinekli Mahallesi'nde 2 katlı bir villada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken villada hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:30 Kaynak: AA

İtfaiye, Silivri, Güncel
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