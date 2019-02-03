Silivri'de Ev Yangını
8 dakika önce
Silivri'de iki katlı villada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Silivri
'de iki katlı villada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sinekli Mahallesi'nde 2 katlı bir villada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken villada hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:30 Kaynak: AA
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