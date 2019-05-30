Silivri'de ev yangını
1 saat önce
Silivri'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Silivri
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:07 Kaynak: AA
'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle
'de 5 katlı apartmanın bodrum katındaki evde yangın çıktı.
Bulaşık makinesinin alev almasıyla başladığı belirtilen yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.
Yangın, gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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