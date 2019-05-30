Son Dakika Haberleri: Silivri'de ev yangını
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Silivri'de ev yangını

1 saat önce

Silivri'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Silivri'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de 5 katlı apartmanın bodrum katındaki evde yangın çıktı.
Bulaşık makinesinin alev almasıyla başladığı belirtilen yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.
Yangın, gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:07 Kaynak: AA
Yeni Mahalle, İtfaiye, Silivri, Güncel
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