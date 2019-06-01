Silivri'de ev yangını

Silivri
'de bir apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi
Esentepe mevkisinde 5 katlı binanın giriş katındaki dairenin yatak odasında yangın çıktı.
Daireden duman çıktığını fark eden vatandaşlar, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Evde kimse olmadığı için kapıyı koçbaşı ile kırarak içeri giren itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın sırasında üst katlarda yaşayan vatandaşlar da binayı terk etti.
Yangına prizde takılı bırakılan ütünün neden olduğu öğrenildi.