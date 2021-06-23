SİLİVRİ'DE EV YANGINI - Son Dakika

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de bir evde çıkan yangında mutfak kullanılamaz hale geldi.

Olay, 21.00 sıralarında Seymen Mahallesi'nde bulunan tek katlı dairede meydana geldi. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Silivri ve Çanta itfaiye ekipleri, çıktığı mutfak kısmına müdahale ederek, yangını diğer odalara sıçramadan söndürdü. Çıkan yangında mutfak tamamen kullanılamaz hale geldi.