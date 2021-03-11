SİLİVRİ'DE EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

SİLİVRİ'DE EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

11.03.2021 09:49

SİLİVRİ'DE EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDIŞüphelilerden birinin hırsızlık için girdiği apartmanda katları kontrol etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

SİLİVRİ'DE EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerden birinin hırsızlık için girdiği apartmanda katları kontrol etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Uğur Samet AVCI İSTANBUL, (DHA)SİLİVRİ'de girdikleri evlerden eşya ve para çaldıkları belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık yapmak için apartmana giren şüphelilerden birinin katları kontrol etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Silivri'de evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, hırsızlık olayına karışan biri 18 yaşından küçük 5 şüphelinin Esenler'de ikamet ettiğini belirledi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de hırsızlık olayına karışan şüpheliler O.K., Ü.Ğ., T.E., M.A. ile 18 yaşından küçük İ.E.,'yi yakalayarak gözaltına aldı. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaşı küçük İ.E. ise serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ KAMERADA

Öte yandan, yakalanan 2 şüphelinin yine Silivri'de Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmana girdikleri belirlendi. 2 şüphelinin girdikleri dairelerde çok sayıda parfüm ve içerisinde bin lira olan kumbarayı çaldığı tespit edilirken, hırsızdan birinin girdiği apartmanda katları kontrol etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan komşularının hırsızlık olayını haber vermesi üzerine dairesine gelen Kemal Jüri, kapının zarar gördüğünü ve evinin dağınık olduğunu gördü.

SİLİVRİ'DE EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
SİLİVRİ'DE EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
SİLİVRİ'DE EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
SİLİVRİ'DE EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Hisarcık, Silivri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


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