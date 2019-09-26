Son Dakika Haberleri: Silivri'de evlerine girmeyenler meydanlarda yatıyor
Son Dakika Güncel Haber

Silivri'de evlerine girmeyenler meydanlarda yatıyor

39 dakika önce

Depremin merkezin en yakın ilçe Silivri'de evlerine giremeyenler sokaklarda kalıyor.

Depremin merkezin en yakın ilçe Silivri'de evlerine giremeyenler sokaklarda kalıyor.

Depremin ardından saatlerdir meydanlara çıkan vatandaşlar, yanlarında yorgan ve yastık aldı. Gece evlerinde kalamayacaklarını belirten vatandaşlar, park ve bahçelerde bu geceyi geçirecekler.

Silivri'de evlerine girmeyenler meydanlarda yatıyor

Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Depremin korkunç şiddeti canlı yayına anbean yansıdı
Evlerine girmek istemeyen vatandaşlar boş alanlara akın etti İTÜ'den büyük İstanbul depremiyle ilgili son dakika açıklaması: Kritik bir gösterge Lokantada depreme yakalanan vatandaş herkes kaçarken yemeğine devam etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 21:47:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silivri'de evlerine girmeyenler meydanlarda yatıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]