Son Dakika Haberleri: Silivri'de evlerine girmeyenler meydanlarda yatıyor
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Silivri'de evlerine girmeyenler meydanlarda yatıyor

12 dakika önce

DEPREMİN merkezine en yakın ilçe Silivri'de evlerine giremeyenler sokaklarda kalıyor.

Silivri'de evlerine girmeyenler meydanlarda yatıyor, System.String[]

DEPREMİN merkezine en yakın ilçe Silivri'de evlerine giremeyenler sokaklarda kalıyor.

Depremin ardından saatlerdir meydanlara çıkan vatandaşlar, yanlarında yorgan ve yastık aldı. Gece evlerinde kalamayacaklarını belirten vatandaşlar, park ve bahçelerde bu geceyi geçirecekler.

Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:05 Kaynak: DHA
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