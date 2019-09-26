Silivri'de evlerine girmeyenler meydanlarda yatıyor
12 dakika önce
DEPREMİN merkezine en yakın ilçe Silivri'de evlerine giremeyenler sokaklarda kalıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:05 Kaynak: DHA
DEPREMİN merkezine en yakın ilçe Silivri'de evlerine giremeyenler sokaklarda kalıyor.
Depremin ardından saatlerdir meydanlara çıkan vatandaşlar, yanlarında yorgan ve yastık aldı. Gece evlerinde kalamayacaklarını belirten vatandaşlar, park ve bahçelerde bu geceyi geçirecekler.
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