Son Dakika Haberleri: Silivri'de fabrika bacasında yangın
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Silivri'de fabrika bacasında yangın

1 saat önce

Silivri'de fabrikanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

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Silivri'de fabrikanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi'nde bir fabrikanın baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Bu sırada, fabrikanın asansöründe mahsur kalan ve dumandan hafif etkilenen bir işçi, mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.
İşçi, daha sonra sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:43 Kaynak: AA
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