Silivri'de fabrika bacasında yangın
1 saat önce
Silivri'de fabrikanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.
Silivri
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:43 Kaynak: AA
'de fabrikanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kavaklı
Mahallesi'nde bir fabrikanın baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Bu sırada, fabrikanın asansöründe mahsur kalan ve dumandan hafif etkilenen bir işçi, mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. İşçi
, daha sonra sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
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