Silivri'de fabrika bahçesinde yangın - Son Dakika
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Silivri'de fabrika bahçesinde yangın

6 saat önce

SİLİVRİ'de motorlu araçlar için kayış üretimi yapan bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Silivri'de fabrika bahçesinde yangın, System.String[]

SİLİVRİ'de motorlu araçlar için kayış üretimi yapan bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Silivri Çanta Mahallesi'nde bulunan motorlu araçlar için kayış üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın bahçesinde bulunan plastik maddeler henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Silivri ve Çanta İtfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikanın bahçesinde çıkan yangın, fabrikaya sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.


İtfaiye, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:15 Kaynak: DHA
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