Silivri'de Fabrika Yangını (1)
8 dakika önce
Eren ERMİŞ- İSTANBUL DHA - SİLİVRİ'de tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı.
Eren ERMİŞ- İSTANBUL DHA
- SİLİVRİ'de tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Ekipler fabrikanın dış cephesinde bulunan kepenkleri keserek müdahale etmeye çalışıyor. İtfaiyenin çalışması sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:57 Kaynak: DHA
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