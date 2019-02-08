Son Dakika Haberleri: Silivri'de Fabrika Yangını (1)

Silivri'de Fabrika Yangını (1)

8 dakika önce

Eren ERMİŞ- İSTANBUL DHA - SİLİVRİ'de tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı.

Silivri'de Fabrika Yangını (1), System.String[]
Eren ERMİŞ- İSTANBUL DHA - SİLİVRİ'de tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Ekipler fabrikanın dış cephesinde bulunan kepenkleri keserek müdahale etmeye çalışıyor. İtfaiyenin çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:57 Kaynak: DHA

DHA, Güncel
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