Silivri'de Fabrika Yangını
54 dakika önce
Silivri'de 3 katlı geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
Silivri
'de 3 katlı geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Silivri Selimpaşa
Kıble Sokak'ta bulunan 3 katlı geri dönüşüm fabrikasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Fabrikadan duman çıktığını gören güvenlik görevlileri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına Çatalca
, Mimarsinan
, Silivri ve Selimpaşa'dan itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye
ekiplerinin hızla müdahale ettiği yangında yoğun duman oluştuğu görüldü. Akşam saati olması nedeniyle fabrikada işçilerin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında fabrikada maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:22 Kaynak: İHA
Bordan Yangın Söndürücü: Türkiye'de Üretildi
Çin, Otomotiv Sektöründe Kullanılan Eksantrik Milleri Sivas'tan Almaya Başladı
Tanıdığının Evinde Kalan Sapık, Ailenin 12 Yaşındaki Oğluna Cinsel İstismarda Bulundu
Genç Adam, Eskort Sitesinden Tanışıp Birlikte Olduğu Kadının Sevgilisinin Tuzağına Düştü