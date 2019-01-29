Son Dakika Haberleri: Silivri'de Fabrika Yangını

Silivri'de Fabrika Yangını

54 dakika önce

Silivri'de 3 katlı geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

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Silivri'de 3 katlı geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Silivri Selimpaşa Kıble Sokak'ta bulunan 3 katlı geri dönüşüm fabrikasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Fabrikadan duman çıktığını gören güvenlik görevlileri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına Çatalca, Mimarsinan, Silivri ve Selimpaşa'dan itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin hızla müdahale ettiği yangında yoğun duman oluştuğu görüldü. Akşam saati olması nedeniyle fabrikada işçilerin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında fabrikada maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:22 Kaynak: İHA

İtfaiye, Silivri, 3. Sayfa
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