Silivri'de fabrika yangını
6 saat önce
SİLİVRİ'de bir fabrikada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:26 Kaynak: DHA
SİLİVRİ'de bir fabrikada yangın çıktı.
Silivri Ortaköy Sanayi sitesinde bulunan 4 katlı kağıt fabrikasının giriş katında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yargına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı. Olayda ölen yada yaralanan olmadı.
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