Son Dakika Haberleri: Silivri'de Fabrika Yangını (3)

Silivri'de Fabrika Yangını (3)

30 dakika önce

Eren ERMİŞ- İSTANBUL DHA - SİLİVRİ'de tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı.

Silivri'de Fabrika Yangını (3), System.String[]
Eren ERMİŞ- İSTANBUL DHA - SİLİVRİ'de tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Ekipler fabrikanın dış cephesinde bulunan kepenkleri keserek müdahale etmeye çalışıyor. İtfaiyenin çalışması sürüyor.

Silivri Alipaşa yolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasının depo kısmında saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Fabrikanın dış cephesi kepenkler ile kaplı olduğu için itfaiye zor anlar yaşadı. Yoğun duman yükselen fabrikadaki yangını itfaiye uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:21 Kaynak: DHA

İtfaiye, Silivri, Güncel
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