Silivri'de feci kaza: 4 yaralı - Son Dakika
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Silivri'de feci kaza: 4 yaralı

21.06.2022 17:19

Silivri'de feci kaza: 4 yaralı Silivri'de, henüz nedeni bilinmeyen trafik kazasında 4 kişi araç içerisine sıkıştı.

Silivri'de feci kaza: 4 yaralı

İSTANBUL - Silivri'de, henüz nedeni bilinmeyen trafik kazasında 4 kişi araç içerisine sıkıştı. Araçtan çıkarılan 2 yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16: 30 sıralarında Silivri TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde İstanbul istikametinde meydana geldi. Kazanın sebebi henüz bilinmezken çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4 kişi sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık ve itfaiye sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan 4 kişiden 2'si itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları ilçedeki hastanelere kaldırdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İstanbul, İtfaiye, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de feci kaza: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de feci kaza: 4 yaralı - Son Dakika
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