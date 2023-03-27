Silivri'de meydana gelen feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
İSTANBUL Silivri TEM otoyolunda 6 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kameraya yansıdı.
Silivri TEM Otoyolu Gazitepe mevkiinde kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek iki otomobilin üzerine devrilmiş, kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise yaralanmıştı. Kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bariyerleri aşarak arşı şeride geçen tır, araçlara çarpıyor.
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