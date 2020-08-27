Silivri'de feci olay...5. katın balkonundan yere çakılarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Silivri'de feci olay...5. katın balkonundan yere çakılarak hayatını kaybetti

İSTANBUL - Silivri'de bir binanın 5. katında ailesi ile birlikte yaşayan yaşlı adam, balkondan düşerek feci şekilde yere çakıldı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Yeni Mahalle Erdemkent sitesinde bulunan bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre binanın 5. katında ailesi ile birlikte yaşayan Günay Yalın (77), balkonda dengesini kaybederek bir anda aşağı düştü. Yaşlı adamın yere düştüğünü göre diğer aparman sakinleri, durumu sağlık ekipleri ve polise haber verdi. 112 ekipleri tarafından kontrol edilen yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan yaşlı adamın yakınları olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü. Acılı aileyi diğer apartman sakinleri sakinleştirdi. Polis ekipleri ise bina çevresini güvenlik şeridi ile kapatarak olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Yaşlı adamın cesedi ise incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.