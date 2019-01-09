Silivri'de Fırtına
1 saat önce
Silivri'de öğlen saatlerinden itibaren başlayan fırtına etkili oluyor.
Silivri
'de öğlen saatlerinden itibaren başlayan fırtına etkili oluyor.
Şiddetli fırtına nedeniyle Silivri sahilinde karaya bağlı olan bazı balıkçı kayıklarının içerisinde su birikintileri oluşurken, bir balıkçı teknesi de battı.
Denizde yaklaşık 3 metre büyüklüğünde dalgaların oluşmasına neden olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle sahil kenarında da çöp birikintileri oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:07 Kaynak: AA
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