Son Dakika Haberleri: Silivri'de Fırtına

Silivri'de Fırtına

1 saat önce

Silivri'de öğlen saatlerinden itibaren başlayan fırtına etkili oluyor.

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Silivri'de öğlen saatlerinden itibaren başlayan fırtına etkili oluyor.

Şiddetli fırtına nedeniyle Silivri sahilinde karaya bağlı olan bazı balıkçı kayıklarının içerisinde su birikintileri oluşurken, bir balıkçı teknesi de battı.

Denizde yaklaşık 3 metre büyüklüğünde dalgaların oluşmasına neden olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle sahil kenarında da çöp birikintileri oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:07 Kaynak: AA

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