Son Dakika Haberleri: Silivri'de Fırtına

Silivri'de Fırtına

1 saat önce

Silivri'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Silivri'de Fırtına, System.String[]
Silivri'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçe'de etkili yağış ve fırtına vatandaşları zor anlar yaşatıyor. Silivri Sahil kordon boyunda yürüyüş yapan vatandaşlar yürümekte zaman zaman zorlandı.

Fırtına nedeniyle kıyı kesimlerde denizde kirlilik oluştuğu görüldü. Dalgakıran mevkisinde ise boyu 2 metreyi bulan dalgalar oluştu.

Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:02 Kaynak: AA

Silivri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Göl Kenarında Kendini Asan Vatandaş, Şans Eseri Kurtarıldı Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu

CHP'nin İstanbul Adayı Ekram İmamoğlu, Pazarda Tezgahın Üzerine Çıkıp Lahana Sattı AK Parti'nin Rap Şarkısı Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 19:29:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silivri'de Fırtına
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]