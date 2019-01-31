Silivri'de Fırtına
1 saat önce
Silivri'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
Silivri
'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçe'de etkili yağış ve fırtına vatandaşları zor anlar yaşatıyor. Silivri Sahil kordon boyunda yürüyüş yapan vatandaşlar yürümekte zaman zaman zorlandı.
Fırtına nedeniyle kıyı kesimlerde denizde kirlilik oluştuğu görüldü. Dalgakıran mevkisinde ise boyu 2 metreyi bulan dalgalar oluştu.
Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:02 Kaynak: AA
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