Silivri'de Fırtına Balıkçı Teknelerine Zarar Verdi
10 dakika önce
İstanbul DHA - SİLİVRİ'de fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri zarar gördü.
İstanbul DHA
- SİLİVRİ'de fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri zarar gördü. Marmara
denizinde fırtına etkili oluyor. Denizde oluşan dev dalgalar kıyıyı dövdü. Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri zarar gördü. Bazı tekneler su alırken bazıları ise battı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:48 Kaynak: DHA
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