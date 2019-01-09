Silivri'de Fırtına Balıkçı Teknelerine Zarar Verdi

Haber-Kamera: İstanbul DHASilivri'de fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri zarar gördü.

Haber-Kamera: İstanbul DHA



Silivri'de fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri zarar gördü.



Marmara denizinde fırtına etkili oluyor. Denizde oluşan dev dalgalar kıyıyı dövdü. Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri zarar gördü. Bazı tekneler su alırken bazıları ise battı.

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