Silivri'de Fırtına Balıkçı Teknelerine Zarar Verdi
2 saat önce
Haber-Kamera: İstanbul DHASilivri'de fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri zarar gördü.
Haber-Kamera: İstanbul DHA
Silivri'de fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri zarar gördü.
Marmara denizinde fırtına etkili oluyor. Denizde oluşan dev dalgalar kıyıyı dövdü. Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri zarar gördü. Bazı tekneler su alırken bazıları ise battı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:54 Kaynak: DHA
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