Son Dakika Haberleri: Silivri'de Fırtına Dev Dalgalar Oluşturdu

Silivri'de Fırtına Dev Dalgalar Oluşturdu

1 saat önce

İstanbul DHA - MARMARA denizinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos Silivri'de dev dalgalar oluşturdu.

Silivri'de Fırtına Dev Dalgalar Oluşturdu, System.String[]
İstanbul DHA - MARMARA denizinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos Silivri'de dev dalgalar oluşturdu.

Silivri sahili Dalgakıran mevkiinde dev dalgalar sahili dövdü. Balıkçı tekneleri dalgalar nedeniyle beşik gibi sallandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:26 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Silivri, Güncel
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