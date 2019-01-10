Silivri'de Fırtına Dev Dalgalar Oluşturdu

İstanbul DHAMarmara denizinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos Silivri'de dev dalgalar oluşturdu.

İstanbul DHA



Marmara denizinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos Silivri'de dev dalgalar oluşturdu.



Silivri sahili Dalgakıran mevkiinde dev dalgalar sahili dövdü. Balıkçı tekneleri dalgalar nedeniyle beşik gibi sallandı.

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