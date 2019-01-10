Silivri'de Fırtına Dev Dalgalar Oluşturdu
1 saat önce
İstanbul DHAMarmara denizinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos Silivri'de dev dalgalar oluşturdu.
İstanbul DHA
Marmara denizinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos Silivri'de dev dalgalar oluşturdu.
Silivri sahili Dalgakıran mevkiinde dev dalgalar sahili dövdü. Balıkçı tekneleri dalgalar nedeniyle beşik gibi sallandı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:26 Kaynak: DHA
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