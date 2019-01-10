Son Dakika Haberleri: Silivri'de Fırtına Dev Dalgalar Oluşturdu

Silivri'de Fırtına Dev Dalgalar Oluşturdu

1 saat önce

İstanbul DHAMarmara denizinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos Silivri'de dev dalgalar oluşturdu.

İstanbul DHA

Marmara denizinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos Silivri'de dev dalgalar oluşturdu.

Silivri sahili Dalgakıran mevkiinde dev dalgalar sahili dövdü. Balıkçı tekneleri dalgalar nedeniyle beşik gibi sallandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:26 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Silivri, Güncel
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