Silivri'de Fırtına Dev Dalgalar Oluşturdu

İstanbul DHA - MARMARA denizinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos Silivri'de dev dalgalar oluşturdu.

İstanbul DHA - MARMARA denizinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos Silivri'de dev dalgalar oluşturdu.



Silivri sahili Dalgakıran mevkiinde dev dalgalar sahili dövdü. Balıkçı tekneleri dalgalar nedeniyle beşik gibi sallandı.

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