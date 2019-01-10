Silivri'de Fırtına Dev Dalgalar Oluşturdu
40 dakika önce
İstanbul DHA - MARMARA denizinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos Silivri'de dev dalgalar oluşturdu.
İstanbul DHA - MARMARA denizinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos Silivri'de dev dalgalar oluşturdu.
Silivri sahili Dalgakıran mevkiinde dev dalgalar sahili dövdü. Balıkçı tekneleri dalgalar nedeniyle beşik gibi sallandı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:44 Kaynak: DHA
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