Silivri'de fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

İstanbul'da etkisini gösteren fırtına Silivri'de de vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Fırtına ve yağış nedeniyle şemsiyelerle korunarak kaldırımda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'nde bulunan bir marketin tabelası zarar gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine Silivri İtfaiye ekipleri ve Polis ekipleri sevk edildi. Tabela kopmak üzereyken itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı. Bu sırada Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak vatandaşları uyardı.