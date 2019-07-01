SİLİVRİ'DE FRENİ BOŞALAN TANKER 6 OTOMOBİLE ÇARPTI: 7 YARALI
1 saat önce
Silivri'de freni boşalan tanker, 6 otomobile çarparak durabildi.
Silivri
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:50 Kaynak: DHA
'de freni boşalan tanker, 6 otomobile çarparak durabildi. Kaza da 7 kişi yaralandı. İstanbul
Silivri'de freni boşalan tanker, 6 otomobile çarparak durabildi. Olay, 11.00 sıralarında D-100 Karayolu
İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Tekirdağ
'dan Çatalca
'ya gitmekte olan tankerin freni boşaldı. Tanker, 6 otomobile çarptıktan sonra durabildi. 7 yaralı olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından civarda bulunan hastanelere götürüldü. Her iki yönde de trafik bir süre tek şeritten sağlanırken olayla ilgili araştırma başlatıldı.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Tankerin görüntüsü
-Çarptığı araçlar
- Polis ekipleri
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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